Haberler Web TV Ankara'da korkutan yangın! Gecekondu kül oldu

Ankara'da korkutan yangın! Gecekondu kül oldu

29.03.2019 09:58

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük hasara neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bahçesinde mahsur kalan bir bekçi köpeği alevlerin arasından kurtarıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları