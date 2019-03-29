Ankara'da korkutan yangın! Gecekondu kül oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük hasara neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bahçesinde mahsur kalan bir bekçi köpeği alevlerin arasından kurtarıldı.
Ankara'da korkutan yangın! Gecekondu kül oldu29.03.2019 09:58
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