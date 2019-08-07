Ankara'da korkutan yangın! Bir anda büyüdü 07.08.2019 15:30

Ankara'da içerisinde yanıcı maddeler bulunan bir depoda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Başkentte, içinde kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'ndaki bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

ASKİ'ye ait su tankerlerinin de desteğiyle müdahale edilen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara konulduğu öğrenilen depo yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.