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Ankara'da korkutan yangın! Alevler fabrikayı sardı

07.10.2019 23:33

Ankara’da Ostim Sanayi Bölgesi'nde yalıtım malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı. Alevlerin fabrikayı sarması sonucunda işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alev topuna dönen fabrikadaki yangını kontrol altına alabildi.


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