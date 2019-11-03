Ankara'da korkutan yangın!

Ankara Mamak'ta gökbilim merkezi olarak hizmet veren binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Ankara Mamak'ta gökbilim merkezi olarak hizmet veren binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.