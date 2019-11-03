Ankara'da korkutan yangın! 03.11.2019 16:40

Ankara Mamak'ta gökbilim merkezi olarak hizmet veren binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Ankara Mamak'ta gökbilim merkezi olarak hizmet veren binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

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