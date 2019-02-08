Haberler Web TV Ankara'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına durağa girdi

Ankara'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına durağa girdi

08 Şubat 2019, Cuma

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları