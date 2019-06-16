Ankara'da korku dolu anlar! Yangın etrafa da sıçradı 16.06.2019 09:19

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir esnaf lokantasında çıkan yangın, yanında bulunan büfeye de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülen yangın sonucu lokanta kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da bir esnaf lokantası, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan bir esnaf lokantasında yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Lokantanın bitişiğindeki büfeye de sıçrayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangından dolayı lokanta kullanılamaz hale geldi, büfede ise maddi hasar oluştu.