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Ankara'da korku dolu anlar! Kurşun yağdırdılar

14.04.2019 09:46

Ankara Çankaya'da bulunan bir eğlence mekanına, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. İşletmenin otopark görevlisi bacağından yaralanırken, şahıslar olay yerinden otomobilleriyle kaçtı.


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