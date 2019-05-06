Haberler Web TV Ankara'da kırılan ağaç dalı üzerine düşen emekli polis yaralandı (Video)

Ankara'da kırılan ağaç dalı üzerine düşen emekli polis yaralandı (Video)

06.05.2019 16:42

Olay, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen emekli polis, ağacın altına gelerek bir süre durdu. Bu sırada kırılan ağaç dalı emekli polisin üzerine düştü. Başına aldığı darbe ile yere yığılan emekliye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında emekli polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis inceleme başlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları