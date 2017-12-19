Ankara'da kahreden şehit haberi! Kazaya kurban gitti
19 Aralık 2017, Salı
Ankara Gölbaşı'nda uygulama yapan polis memurları bir yolcu otobüsünü durdurmak istedi. Duran otobüste bir kişiden şüphelenen polis ekipleri araçtan indirilen zanlının kaçmaya çalışması sonucunda havaya uyarı ateşi açtı. Açılan uyarı ateşi sonucu bir polis memuru arkadaşının kurşunuyla şehit oldu.
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