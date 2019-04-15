Ankara'da istinat duvarı çöktü, otomobil askıda kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bitişiğindeki inşaatın istinat duvarı gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle apartman sakinleri korku ve panik yaşadı. Duvarın çökmesi sonucu otoparkta park halinde bulunan lüks bir otomobil de askıda kaldı. Otomobil ekiplerin tüm çabalarına rağmen kaldığı yerden çıkarılamazken, çalışmalara sabah saatlerine kadar ara verildi.
Ankara'da istinat duvarı çöktü, otomobil askıda kaldı15.04.2019 09:48
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