Haberler Web TV Ankara'da istinat duvarı çöktü, otomobil askıda kaldı

Ankara'da istinat duvarı çöktü, otomobil askıda kaldı

15.04.2019 09:48

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bitişiğindeki inşaatın istinat duvarı gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle apartman sakinleri korku ve panik yaşadı. Duvarın çökmesi sonucu otoparkta park halinde bulunan lüks bir otomobil de askıda kaldı. Otomobil ekiplerin tüm çabalarına rağmen kaldığı yerden çıkarılamazken, çalışmalara sabah saatlerine kadar ara verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları