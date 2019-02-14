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Ankara'da inanılmaz görüntüler! Bebeğini fırlatarak polislere vurdu

14.02.2019 17:58

Ankara'nın Sincan ilçesinde, mahkemede görülen bir duruşmanın ardından gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede bir kadın, bebeğini polislerin üzerine doğru attı.


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