Ankara'da inanılmaz görüntüler! Bebeğini fırlatarak polislere vurdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde, mahkemede görülen bir duruşmanın ardından gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede bir kadın, bebeğini polislerin üzerine doğru attı.
Ankara'da inanılmaz görüntüler! Bebeğini fırlatarak polislere vurdu14.02.2019 17:58
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