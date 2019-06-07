Ankara'da iğrenç olay! Çocuk tacizcisi sapık yakalandı (Video) 07.06.2019 17:37

Ankara Çankaya'da bir markette alışveriş yapan 9 yaşındaki kız çocuğunu dudağından öpen şahıs polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "Bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P. P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, marketteki kasada ödeme yapan 9 yaşındaki kız çocuğunun dudağından öpen P.P., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Öveçler Mahallesi'nde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için gelen P.P., kasada aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kızı dudağından öptü. P.P., daha sonra küçük kızı da yanına alıp, marketten çıktı.