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Ankara'da güvenliksiz park! Çocukların metrelerce yükseklikteki tehlikeli oyunu kamerada

03.07.2019 11:38

Ankara'da bir parkta güvenlik görevlileri işi bıraktı. Parkta güvenlik görevlilerinin olmaması çocukların gözetimsiz ve güvenliksiz bir şekilde oyunlar oynamasına neden oluyor. Güvenlikçilerin parkta ne zaman görevlendirileceği merak ediliyor.


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