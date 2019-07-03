Ankara'da güvenliksiz park! Çocukların metrelerce yükseklikteki tehlikeli oyunu kamerada

Ankara'da bir parkta güvenlik görevlileri işi bıraktı. Parkta güvenlik görevlilerinin olmaması çocukların gözetimsiz ve güvenliksiz bir şekilde oyunlar oynamasına neden oluyor. Güvenlikçilerin parkta ne zaman görevlendirileceği merak ediliyor.
Ankara'da güvenliksiz park! Çocukların metrelerce yükseklikteki tehlikeli oyunu kamerada03.07.2019 11:38
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