Ankara'da görsel ve işitsel şölen! Ahmet Özhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kalplere dokundu! 12.03.2019 13:51

Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin değerli yorumcu ve bestecisi Ahmet Özhan 11 Mart akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ankaralılar’a unutulmaz bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Ahmet Özhan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşlik etti.