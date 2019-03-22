Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 HAVELSAN eski mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara'da FETÖ soruşturması: 18 HAVELSAN eski mühendisi hakkında gözaltı kararı!22.03.2019 13:24
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