Haberler Web TV Ankara'da FETÖ operasyonu! 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

29.03.2019 10:06

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları