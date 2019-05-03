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Ankara'da FETÖ operasyonu: 62'si görevde 82 astsubay için gözaltı kararı

03.05.2019 11:08

Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 62'si görevde 82 astsubay için gözaltı kararı verildi.


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