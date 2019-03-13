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Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

13.03.2019 10:18

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşle programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.


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