Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşle programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı13.03.2019 10:18
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