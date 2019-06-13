Ankara'da feci kaza! Belediye otobüsü kafeye girdi: Yaralılar var 13.06.2019 17:23

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeyken hareketlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EGO otobüsü, çarptığı hafif ticari araçla kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı'nda Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkisinde meydana geldi. EGO otoparkında park halindeki otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareketlendi. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, demir korkulukları aştı.

KAFEDE OTURAN 3 KİŞİ YARALANDI

Otobüs, daha sonra yol kenarında çarptığı hafif ticari araçla birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.