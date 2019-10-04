Ankara'nın Sincan ilçesinde metal boru fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının ise neden çıktığı henüz belirlenemedi.
Ankara'da fabrika yangını!04.10.2019 10:13
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