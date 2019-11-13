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Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

13.11.2019 19:54

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, terör örgütü DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.


Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, terör örgütü DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twiiter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli, planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır" denildi.

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