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Ankara'da engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü! Açığa alındı

09 Ocak 2019, Çarşamba

Ankara’daki bir ilkokulun Otistik Çocuk Eğitim Sınıfı’nda (OÇES) okuyan sekiz yaşındaki otizm ve epilepsi hastası M.F.D.’nin sınıfta öğretmenden şiddet gördüğü iddia edildi. Soruşturma kapsamında öğretmen Y.İ., açığa alındı.


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