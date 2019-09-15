Ankara'da 'Drift' kovalamacası: 2 ölü, 1 yaralı (Video) 15.09.2019 02:40

Polislerin, drift yaptığı gerekçesiyle kovaladığı bir otomobilin, park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.