Ankara'da doğalgaz patlaması! Ekipler bölgeye sevk edildi 03.06.2019 18:01

Son dakika haberine göre Ankara'da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken, Ulus'ta bulunan bir mini markette de tüp patladı. Patlama sonucu 2 kişi hafif yaralandı.