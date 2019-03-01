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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

01.03.2019 16:46

Ankara'da DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i Türk, 2'si Irak uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.


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