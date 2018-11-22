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Ankara'da damdan dama atlamada feci son

22 Kasım 2018, Perşembe

Ankara’da 17 yaşındaki bir Rus genç feci şekilde can verdi. Damdan dama atlama sporu yapan çatıdan yere çakılarak hayatını kaybetti. Rus gencin ölüm anı ise kameralara yansıdı.


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