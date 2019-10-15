Ankara'da 'DAEŞ' ve 'HTŞ' operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve narkotik polisleriyle, Ulus'ta belirlenen adreslere, yaklaşık 500 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.
Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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