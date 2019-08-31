Ankara'da da toplu taşımaya zam! İşte yeni zamlı fiyatlar (Video) 31.08.2019 16:45

İBB'nin ardından bir zam kararı da Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Buna göre bir binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş olurken, zam kararında artan maliyetlerin etkili olduğu bildirildi.