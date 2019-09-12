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Ankara'da çocuk koruma evleri tartışması! Tepkiler sonuç verdi: Çocuk koruma evleri hakkındaki yürütme durduruldu

12.09.2019 16:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuk koruma evlerinin kapatılması hakkındaki yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaya başlandığını bildirdi. Ayrıca evlerin kapatılmasıyla ilgili işlemleri yürüten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ile ilgili iddiaları araştıracağını belirten Yavaş, söz konusu durumda hatası varsa gerekeni yapacağını kaydetti.


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