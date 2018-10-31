Ankara'da bedelli askerlik kuyruğu

ANKARA'da bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinde geldikleri Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı'nda (ASAL) önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bedelli askerlik başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ermesi nedeniyle Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önüne yoğunluk yaşandı. Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak için sabahın erken saatlerinde askerlik şubelerine gelen yüzlerce kişi, ASAL önünde 1 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Başvuru sırasında yer alan vatandaşlar, seyyar satıcılardan çay ve simit alarak burada hem kuyrukta bekledi hem de kahvaltı yaptı. Şubenin saat 09.00'da açılmasıyla birlikte içeri alınmaya başlayan asker adayları, başvurularını yaptıktan sonra buradan ayrıldı.
Ankara'da bedelli askerlik kuyruğu31 Ekim 2018, Çarşamba
- Kaşıkçı'nın cesedi nasıl yok edildi?
- Cemal Kaşıkçı'nın Nusret'te görüntüleri ortaya çıktı
- Rektör Ramazan Taşaltın'in sözlerine AK Parti'den yanıt
- Rektör Ramazan Taşaltın'dan haddini aşan sözler
- Suudi başsavcı kuruyemiş kolileriyle İstanbul'dan ayrılıyor
- Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşıkçı Basın Açıklamasını canlı yayında yorumladılar
- Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
- Kaçakçının evindeki kitap hayrete düşürdü
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan tarihi projenin adını açıkladı
- İstanbul Seyrantepe'de korkutan yangın!
- Selçuk Bayraktar'ın ilk uçuşu sonrası eğlenceli görüntüler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.