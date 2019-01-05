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Ankara'da başörtülü kadına saldırı!

05 Ocak 2019, Cumartesi

Ankara Sıhhiye'de bir restoranda başörtülü bir kadın, başörtüsüne tahammül edemeyen başka bir kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı. İnsanların tepkisini gören kadın restorandan kaçtı. Tesettürlü kadına yapılan bu saldırı büyük tepki topladı. Saldırıya uğrayan mağdur Elif Gürbüz yaşananları A Haber'e anlattı.


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