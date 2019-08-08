Ankara'da araç içinde infaz

Başkent'te bir kişi, otomobil içerisinde vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 06 FS 4804 plakalı otomobilin içerisinde bir kişi silahla vuruldu.
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