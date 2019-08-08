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Ankara'da araç içinde infaz

08.08.2019 17:50

Başkent'te bir kişi, otomobil içerisinde vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 06 FS 4804 plakalı otomobilin içerisinde bir kişi silahla vuruldu.


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