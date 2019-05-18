Ankara'da aniden dolu bastırdı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı 18.05.2019 16:07

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi, yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.