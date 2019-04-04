Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Bağkur Sitesi'nin bahçesinde yaşanan alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı.
Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı04.04.2019 04:53
- Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
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