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Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

04.04.2019 04:53

Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Bağkur Sitesi'nin bahçesinde yaşanan alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı.


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