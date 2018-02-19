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Ankara'da AK Parti İl Kongre coşkusu

18 Şubat 2018, Pazar
AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşiyor.
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