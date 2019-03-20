Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet" İ.B yakalandı 20.03.2019 12:00

Ankara'da suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kasten öldürme olmak üzere 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" lakaplı İ.B, polisin kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı. İ.B'nin yakalanmamak için kendisine kağıt toplayıcı süsü verdiği, değişik marka ve model araçlar kullandığı, genellikle geceleri dışarı çıktığı ve bu yöntemlerle 8 yıldır firari olarak saklandığı tespit edildi.