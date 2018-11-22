Ankara'da 64 yıldır bu işi yapıyor

Ankara'da Arif Güngör (81) çeşitli nedenlerle hasar gören kıyafetleri 64 yıldır dikiş makinesi kullanmadan iğneyle örüp tamir ediyor. Kaybolmaya yüz tutan 'örücülük' mesleğini Çankaya'daki küçük dükkanında yaşatan Arif Güngör, "1954 yılından bu tarafa Celal Bayar, Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül ve şimdi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da kıyafetlerini onardım. Gerektiği zaman gönderiyorlar, biz de elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Ankara'da 64 yıldır bu işi yapıyor22 Kasım 2018, Perşembe
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