Ankara'da 5 milyon 200 bin adet 'makaron' ele geçirildi 27.06.2019 21:36

Ankara'da, polis tarafından bir depoya yapılan baskında, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.