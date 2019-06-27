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Ankara'da 5 milyon 200 bin adet 'makaron' ele geçirildi

27.06.2019 21:36

Ankara'da, polis tarafından bir depoya yapılan baskında, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


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