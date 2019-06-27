Ankara'da 5 milyon 200 bin adet 'makaron' ele geçirildi

Ankara'da, polis tarafından bir depoya yapılan baskında, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 5 milyon 200 bin adet 'makaron' ele geçirildi27.06.2019 21:36
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