Ankara'da 5 kediyi öldüren köpeğe öldüresiye dayak kamerada 02.09.2019 19:13

Ankara'da, sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, 5 yavru kediyi boğarak öldüren pitbull cinsi köpeğini bayıltana kadar dövdü. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, köpeği tekmeleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.