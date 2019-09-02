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Ankara'da 5 kediyi öldüren köpeğe öldüresiye dayak kamerada

02.09.2019 19:13

Ankara'da, sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, 5 yavru kediyi boğarak öldüren pitbull cinsi köpeğini bayıltana kadar dövdü. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, köpeği tekmeleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


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