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Ankara'da 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı

06 Nisan 2018, Cuma

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tutuksuz 19 sanığın tutuklanmasına, tutuklu 2 sanığın ise tahliyesine karar verdi. Ara kararın açıklanması sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen 4 sanık hakkında yakalama emri çıkartıldı.

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