Ankara Valisi Vasip Şahin'den kaza ile ilgili ilk açıklama! 30.09.2019 15:02

Ankara Mamak'ta bir özel halk otobüsü durağa girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı ilk açıklamada "3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız da yaralı larak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ama çevredeki araçlarla da yaralıların hastaneye götürüldüğü söyleniyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!

Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor teknik bir arızadan dolayı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız da yaralı larak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ama çevredeki araçlarla da yaralıların hastaneye götürüldüğü söyleniyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.