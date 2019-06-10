Ankara Valiliği'nden açıklama: Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. 10.06.2019 00:21

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.