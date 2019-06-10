Ankara Valiliği'nden açıklama: Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara Valiliği akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar dolayısıyla üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya'da taşkın suya kapılan Ayşe Arslan, Etimesgut'ta işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle Metin Önder hayatını kaybetti. .
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