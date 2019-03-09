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Ankara polisi 'Mayalılar'ın son üyesini yakaladı

09.03.2019 10:39

Kendilerine "Mayalılar" ismini veren ve polisin çökerttiği hırsızlık çetesinin son üyesi yakalandı. Bir kişinin yaklaşık 100 bin lirasını çalan cezaevi firarisi Garip Mayalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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