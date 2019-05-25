Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı25.05.2019 09:34
- Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
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