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Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı var

12.02.2019 09:30

Ankara merkezli 76 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bin 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


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