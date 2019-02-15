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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

15.02.2019 13:43

2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


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