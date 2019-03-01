Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis ekipleri, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık 340 milyon doları bulduğunu belirledi.
Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu01.03.2019 09:18
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