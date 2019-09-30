Ankara Mamak’ta 3 kişinin öldüğü Halk otobüsü kazası nasıl oldu? Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’den açıklamalar (Video) 30.09.2019 16:44

Ankara Mamak’ta bir halk otobüsünün durağa dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Feci kazayla ilgili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Başkan Köse, “3 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin. 3 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Kaza meydana gelir gelmez yakın hastaneler kaldırılıyor. Yaralı sayısını net bilemiyoruz. Çok üzücü bir kaza. Kazanın hangi sebepten kaynaklandığı yönünde bir bilgi yok. Daha sonra teknik incelemeler sonucu ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.