Ankara Kızılay'da lise öğrencilerinin uçan tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Başkent’te bir grup lise öğrencisinin yumruklu kavgası kameralara yansıdı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılay Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi bir grup genç birbirleriyle tekmeli yumruklu kavga etti. Kavganın neden dolayı çıktığı bilinmezken, çevredekilerin yaşanan olaya duyarsız kaldığı gözlendi. Birbirleriyle yumruklaşarak yürüyen gençler, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. İşte o anlar...
Ankara Kızılay'da lise öğrencilerinin uçan tekmeli yumruklu kavgası kamerada04.10.2019 17:44
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