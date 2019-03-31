Ankara ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Ankara son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı

31 Mart 2019 Ankara yerel seçim sonuçları ve son dakika gelişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Ankara seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Ankara yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Ankara'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 12253, oy kullanan seçmen sayısı 328614, geçerli oy sayısı 3162112 oldu. AK Parti %44.8 oy oranına, CHP %43,8 oy oranına, MHP %7,8 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. İşte 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları son dakika oy oranları kim kazandı? Ankara ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte tüm detaylar
Ankara ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Ankara son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı31.03.2019 21:26
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